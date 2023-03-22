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Чотирьох організаторів "референдуму" у Херсонській області засудили до п’яти років тюрми

Ілюстративне фото: чотирьох організаторів "референдуму" у Херсонській області засудили до п’яти років тюрми (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Херсонській області затримали чотирьох організаторів псевдореферендуму, які "збирали голоси", а тим, хто відмовляється брати участь, - погрожували в'язницею. Їм присудили по п’ять років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Повідомляється, що фігуранти ще на початку повномасштабної війни перейшли на бік РФ та запропонували свою допомогу у проведенні фейкового референдуму.

Правоохоронці затримали колаборантів під час стабілізаційних заходів у звільненому Бериславському районі.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм покарання у виді 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах влади та займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом, строком на 10 років.

Було доведено, що саме ці зловмисники закликали місцевих жителів "проголосувати" за приєднання регіону до складу Росії. Для цього вони у супроводі озброєних загарбників обходили приватні домоволодіння та вимагали від людей поставити "необхідну" позначку в "бюлетенях". У разі відмови - застосовували психологічний тиск та погрожували ув’язненням.

Суд визнав їх винними за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, нещодавно мешканку Чорнобаївської громади засудили до п’яти років тюрми за проведення "референдуму".

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