Четырех организаторов "референдума" в Херсонской области приговорили к пяти годам тюрьмы

Сообщается, что фигуранты еще в начале полномасштабной войны перешли на сторону РФ и предложили свою помощь в проведении фейкового референдума.

Правоохранители задержали коллаборантов во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Бериславском районе.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на 10 лет.

Было доведено, что эти злоумышленники призвали местных жителей "проголосовать" за присоединение региона к составу России. Для этого они в сопровождении вооруженных захватчиков обходили частные домовладения и потребовали людей поставить "необходимую" отметку в "бюллетенях". В случае отказа применяли психологическое давление и угрожали заключением.

Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность).

Напомним, недавно жительница Чернобыевской общины была приговорена к пяти годам тюрьмы за проведение "референдума".

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