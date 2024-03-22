В чотирьох областях України аварійні відключення світла: яка ситуація

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

Згідно з повідомленням "Укренерго", аварійні відключення діють в:

Харківській;

Одеській;

Хмельницькій;

Дніпропетровській областях.

"Відновлення живлення може зайняти деякий час. Ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів", - пише пресслужба.

Масована атака на Україну та відключення світла

У ніч на 22 березня російські терористи завдали проти України комбінованого ракетного-авіаційного удару. Загалом ворог застосував 151 засіб повітряного нападу.

До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи й мобільні вогневі групи. Загалом вдалось знищити 92 повітряні цілі, а саме:

55 "Шахедів";

35 крилатих ракет Х-101/Х-555;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Як розповідав міністр енергетики України Герман Галущенко, цієї ночі ворог вдався до наймасштабнішої атаки на українську енергетику за останній час.

Під час атаки росіяни завдали по об'єктах енергетики Харкова 15 ударів внаслідок чого місто було повністю знеструмлене, а також були перебої з водопостачанням. Зокрема світло було відсутнє й в деяких районах Дніпра. Пізніше було оголошено про аварійні відключення у Кривому Розі.

Зокрема внаслідок обстрілу терористів була пошкоджена зовнішня повітряна лінія, яке йде на Запорізьку АЕС, але енергетики пізніше успішно відновили її роботу.

Окрім того, графік аварійних відключень було запроваджено в:

кількох районах Сумської області;

Одеській області;

Донецькій області;

Кіровоградській області;

Запорізькій області.

Детальніше про масовану комбіновану атаку Росії проти України та її наслідки можна прочитати - в матеріалі РБК-Україна.