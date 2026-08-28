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У чотирьох містах Київщини внаслідок ворожих атак погіршилася якість повітря

14:27 28.08.2026 Пт
2 хв
Людям радять тримати вікна зачиненими і пити більше води
aimg Валерій Ульяненко
Фото: на Київщині фіксують погіршення якості повітря (Getty Images)

У чотирьох населених пунктах Київської області тимчасово погіршилася якість повітря через тривалі ворожі атаки. Основним забруднювачем фахівці називають дрібнодисперсний пил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської обласної військової адміністрації.

Помірні концентрації пилу зафіксували за результатами спостережень у чотирьох містах області:

  • Вишгород;
  • Васильків;
  • Біла Церква;
  • Бровари.

Зазначається, що забруднення пилом може спричиняти дискомфорт під час дихання. Найбільше це відчувають діти, літні люди та люди з чутливими дихальними шляхами.

До покращення ситуації фахівці рекомендують дотримуватися таких правил:

  • тримати вікна в приміщеннях зачиненими;
  • обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
  • пити достатньо чистої води;
  • використовувати очищувач повітря на максимальній потужності за його наявності.

В інших населених пунктах Київської області, де проводять спостереження, перевищень допустимих показників хімічних чи біологічних речовин не виявили. Радіаційний фон (рівень гамма-випромінювання) у регіоні залишається в межах природної норми.

Загалом цілодобовий моніторинг повітря здійснюють у 16 пунктах спостереження, зокрема в Борисполі, Ірпені, Обухові, Боярці та інших містах і селищах.

Нагадаємо, росіяни за дві доби здійснили 38 атак на Київ та Київську область. Вчора у столиці пролунало 13 тривог, а сьогодні - вже 8.

Зазначимо, РФ атакувала складські приміщення "Нової пошти" у Білогородській громаді. Після першого влучання окупанти завдали ще двох ударів по цій локації, поки там тривала ліквідація пожежі.

Крім того, сьогодні вранці росіяни вдарили по торговому центру "Епіцентр" у Запоріжжі. Внаслідок обстрілу будівля зазнала пошкоджень, одна людина постраждала.

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Київська областьЗабруднення повітряВійна в Україні