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В четырех городах Киевщины в результате вражеских атак ухудшилось качество воздуха

14:27 28.08.2026 Пт
2 мин
Людям советуют держать окна закрытыми и пить больше воды
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в Киевской области фиксируют ухудшение качества воздуха (Getty Images)

В четырех населенных пунктах Киевской области временно ухудшилось качество воздуха из-за длительных вражеских атак. Основным загрязнителем специалисты называют мелкодисперсную пыль.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Киевской областной военной администрации.

Умеренные концентрации пыли зафиксировали по результатам наблюдений в четырех городах области:

  • Вышгород;
  • Васильков;
  • Белая Церковь;
  • Бровары.

Отмечается, что загрязнение пылью может приводить к дискомфорту во время дыхания. Более всего это чувствуют дети, пожилые люди и люди с чувствительными дыхательными путями.

До улучшения ситуации специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила:

  • держать окна в помещениях закрытыми;
  • ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
  • пить достаточно чистой воды;
  • использовать воздухоочиститель на максимальной мощности при его наличии.

В других населенных пунктах Киевской области, где проводят наблюдение, превышения допустимых показателей химических или биологических веществ не обнаружены. Радиационный фон (уровень гамма-излучения) в регионе остается в пределах естественной нормы.

В целом круглосуточный мониторинг воздуха осуществляют в 16 пунктах наблюдения, в частности, в Борисполе, Ирпене, Обухове, Боярке и других городах и поселках.

Напомним, россияне за двое суток совершили 38 атак на Киев и Киевскую область. Вчера в столице прозвучало 13 тревог, а сегодня - уже 8.

Отметим, РФ атаковала складские помещения "Новой почты" в Белогородской громаде. После первого попадания оккупанты нанесли еще два удара по этой локации, пока там продолжалась ликвидация пожара.

Кроме того, сегодня утром россияне ударили по торговому центру "Эпицентр" в Запорожье. В результате обстрела здание получило повреждения, один человек пострадал.

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Киевская областьЗагрязнение воздухаВойна в Украине