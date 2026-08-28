В четырех городах Киевщины в результате вражеских атак ухудшилось качество воздуха

В четырех населенных пунктах Киевской области временно ухудшилось качество воздуха из-за длительных вражеских атак. Основным загрязнителем специалисты называют мелкодисперсную пыль.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Киевской областной военной администрации.
Умеренные концентрации пыли зафиксировали по результатам наблюдений в четырех городах области:
Отмечается, что загрязнение пылью может приводить к дискомфорту во время дыхания. Более всего это чувствуют дети, пожилые люди и люди с чувствительными дыхательными путями.
До улучшения ситуации специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила:
В других населенных пунктах Киевской области, где проводят наблюдение, превышения допустимых показателей химических или биологических веществ не обнаружены. Радиационный фон (уровень гамма-излучения) в регионе остается в пределах естественной нормы.
В целом круглосуточный мониторинг воздуха осуществляют в 16 пунктах наблюдения, в частности, в Борисполе, Ирпене, Обухове, Боярке и других городах и поселках.
Напомним, россияне за двое суток совершили 38 атак на Киев и Киевскую область. Вчера в столице прозвучало 13 тревог, а сегодня - уже 8.
Отметим, РФ атаковала складские помещения "Новой почты" в Белогородской громаде. После первого попадания оккупанты нанесли еще два удара по этой локации, пока там продолжалась ликвидация пожара.
Кроме того, сегодня утром россияне ударили по торговому центру "Эпицентр" в Запорожье. В результате обстрела здание получило повреждения, один человек пострадал.