У чотирьох містах Донецької області скоротили подачу води

У Донецькій області скоротили подачу води одразу на чотири міста. Йдеться про Слов'янськ, Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"У зв'язку з аварійними ремонтними роботами на магістральному водогоні Д 1400 мм, на дільниці від 2-го до 3-го підйому Другого Донецького водогону, сьогодні з 8:00 години скорочено подачу води на Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку", - розповів він.

За словами голови ОВА, після закінчення аварійно-відновлювальних робіт одразу відбудеться запуск системи та заповнення магістрального водогону.

"Фахівці вже працюють, щоб оперативно завершити роботи та відновити водопостачання", - зазначив Філашкін.