В четырех городах Донецкой области сократили подачу воды

В Донецкой области сократили подачу воды сразу на четыре города. Речь идет о Славянске, Константиновке, Дружковке и Краматорске.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"В связи с аварийными ремонтными работами на магистральном водопроводе Д 1400 мм, на участке от 2-го до 3-го подъема Второго Донецкого водопровода, сегодня с 8:00 часов сокращена подача воды на Славянск, Краматорск, Дружковку и Костянтиновку", - рассказал он.

По словам главы ОВА, после окончания аварийно-восстановительных работ сразу состоится запуск системы и заполнение магистрального водопровода.

"Специалисты уже работают, чтобы оперативно завершить работы и возобновить водоснабжение", - отметил Филашкин.