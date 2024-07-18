Без чотирьох черг одночасно. Як завтра діятимуть графіки відключень світла

Що передувало

Нагадаємо, в Україні на тлі значного збільшення споживання електроенергії під час спеки останніми днями вводили жорсткі обмеження електропостачання.

Світло відключали у світло-сірих зонах, через що, наприклад, у Києві побутові споживачі його не мали більшу частину доби.

На всій території України часто застосовували чотири черги відключень одночасно.

Зокрема, чотири черги діють і сьогодні, 18 липня, у Києві та 11 регіонах через вихід з ладу обладнання на двох енергооб'єктах.

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