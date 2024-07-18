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Без чотирьох черг одночасно. Як завтра діятимуть графіки відключень світла

Фото: в Україні 19 липня будуть діяти графіки відключень світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні завтра, 19 липня, графіки відключення світла запровадять на всю добу. При цьому обмеження для чотирьох черг одночасно застосовувати не планують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

"Завтра, 19 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби", - сказано в повідомленні компанії.

За інформацією енергетиків, з 00:00 до 9:00 та з 23:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. При цьому з 09:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень.

Що передувало

Нагадаємо, в Україні на тлі значного збільшення споживання електроенергії під час спеки останніми днями вводили жорсткі обмеження електропостачання.

Світло відключали у світло-сірих зонах, через що, наприклад, у Києві побутові споживачі його не мали більшу частину доби.

На всій території України часто застосовували чотири черги відключень одночасно.

Зокрема, чотири черги діють і сьогодні, 18 липня, у Києві та 11 регіонах через вихід з ладу обладнання на двох енергооб'єктах.

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УкренергоЕлектроенергіяВимкнення світлаГрафік відключення світла