Через аварію на двох енергооб’єктах світло вимикатимуть довше, – "Укренерго"

"Через вихід з ладу обладнання на двох енергооб’єктах з 08:00 до 22:00 застосовані чотири черги відключень у м. Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях", - йдеться в ньому.



Водночас в інших областях обмеження діють згідно з анонсованим розкладом: з 16:00 до 22:00 – чотири черги, в інші години – три черги.



В "Укренерго" пояснили, що застосування більше трьох черг графіків відключень означає, що обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів.



Системний оператор нагадав, що графіки відключень світла – це наслідок 8 масованих обстрілів української енергосистеми, внаслідок чого було втрачено понад 9 ГВт потужностей.



Раніше повідомлялося, що літня спека призвела до збільшення навантаження на енергосистему через зростання споживання електроенергії.