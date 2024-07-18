Через аварію на двох енергооб’єктах світло вимикатимуть довше, – "Укренерго"
"Укренерго" вимушена збільшити кількість відключень світла у Києві та 11 областях внаслідок виходу з ладу обладнання на двох енергетичних об’єктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".
"Через вихід з ладу обладнання на двох енергооб’єктах з 08:00 до 22:00 застосовані чотири черги відключень у м. Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях", - йдеться в ньому.
Водночас в інших областях обмеження діють згідно з анонсованим розкладом: з 16:00 до 22:00 – чотири черги, в інші години – три черги.
В "Укренерго" пояснили, що застосування більше трьох черг графіків відключень означає, що обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів.
Системний оператор нагадав, що графіки відключень світла – це наслідок 8 масованих обстрілів української енергосистеми, внаслідок чого було втрачено понад 9 ГВт потужностей.
Раніше повідомлялося, що літня спека призвела до збільшення навантаження на енергосистему через зростання споживання електроенергії.
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