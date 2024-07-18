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Без четырех очередей одновременно. Как завтра будут действовать графики отключений света

Фото: в Украине 19 июля будут действовать графики отключений света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 19 июля, графики отключения света введут на все сутки. При этом ограничения для четырех очередей одновременно применять не планируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 19 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток", - сказано в сообщении компании. 

По информации энергетиков, с 00:00 до 9:00 и с 23:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений. При этом с 09:00 до 23:00 облэнерго будут применять три очереди отключений.

Что предшествовало

Напомним, в Украине на фоне значительного увеличения потребления электроэнергии во время жары последние дни вводили жесткие ограничения электроснабжения.

Свет отключали в светло-серых зонах, из-за чего, к примеру, в Киеве у бытовых потребителей его не было большую часть суток.

По всей территории Украины часто применяли четыре очереди отключений одновременно.

В частности, четыре очереди действуют и сегодня, 18 июля, в Киеве и 11 регионах из-за выхода из строя оборудования на двух энергообъектах.

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