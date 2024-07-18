Без четырех очередей одновременно. Как завтра будут действовать графики отключений света

Что предшествовало

Напомним, в Украине на фоне значительного увеличения потребления электроэнергии во время жары последние дни вводили жесткие ограничения электроснабжения.

Свет отключали в светло-серых зонах, из-за чего, к примеру, в Киеве у бытовых потребителей его не было большую часть суток.

По всей территории Украины часто применяли четыре очереди отключений одновременно.

В частности, четыре очереди действуют и сегодня, 18 июля, в Киеве и 11 регионах из-за выхода из строя оборудования на двух энергообъектах.

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