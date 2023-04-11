Чотиристороння зустріч щодо Сирії може пройти у Москві, - МЗС Туреччини

На початку травня у Москві може відбутись чотиристороння зустріч на рівні міністрів закордонних справ щодо Сирії.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hürriyet.
Під час зустрічі міністрів закордонних справ планують обговорити зернову угоду та ситуацію у Сирії та Лівії.
“Найближчим часом запланована чотиристороння зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Ми думаємо, що це станеться на початку травня. За попередньою інформацією, вона відбудеться в москві”, - зазначив Чавушоглу.
Раніше ми писали, Кабмін розпочав процедуру запровадження санкцій проти Сирії. Також Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирійською Арабською Республікою, припиняє та скасовує міждержавні договори, укладені в попередні роки.
Нагадаємо, 8 квітня з території Сирії було випущено три ракети по Ізраїлю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.