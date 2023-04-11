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Четырехсторонняя встреча по Сирии может пройти в Москве, - МИД Турции

Фото: (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В начале мая в Москве может состояться четырехсторонняя встреча на уровне министров иностранных дел по Сирии.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hürriyet .

В ходе встречи министров иностранных дел планируют обсудить зерновое соглашение и ситуацию в Сирии и Ливии.

“В ближайшее время запланирована четырехсторонняя встреча на уровне министров иностранных дел. Мы думаем, что это произойдет в начале мая. По предварительной информации, она состоится в Москве”, - отметил Чавушоглу.

Ранее мы писали, что Кабмин начал процедуру введения санкций против Сирии. Также Украина разорвала дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой, прекращает и отменяет межгосударственные договоры, заключенные в предыдущие годы.

Напомним, 8 апреля с территории Сирии было выпущено три ракеты по Израилю.

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