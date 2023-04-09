З Сирії по Ізраїлю було випущено 3 ракети
В суботу, 8 квітня, з території Сирії по Ізраїлю було запущено три ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.
Жертв чи руйнувань від обстрілу немає, зазначають ізраїльські військові. Тільки одна ракета перетнула кордон Ізраїлю та вибухнула на Голанських висотах.
Видання зазначає, що в спірному Єрусалимі зростає напруга, а в Тель-Авіві та на Західному узбережжі під час окремих терактів загинули дві британсько-ізраїльських сестри та італійський турист.
Нагадаємо, що 5 квітня в Єрусалимі ізраїльська поліція зіткнулася з палестинськими вірянами у мечеті Аль-Акса.
А 7 квітня Ізраїль атакував об'єкти угрупування ХАМАС у Лівані та секторі Гази. Це сталося у відповідь на ракетні атаки, якими ізраїльська сторона піддалася з ліванської території, а згодом і із сектора Гази.
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