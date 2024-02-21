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Російська армія, що відновилася, намагається відбити Роботино, - британська розвідка

Україна, Середа 21 лютого 2024 11:25
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Російська армія, що відновилася, намагається відбити Роботино, - британська розвідка Фото: російська армія намагається відбити Роботино (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Сухопутні війська Росії продовжили і, швидше за все, посилили наступ у напрямку села Роботине, яке ЗСУ відбили під час контрнаступу влітку 2023 року. З того часу село залишається на лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

За даними британської розвідки, російська 58-а загальновійськова армія та російські повітряно-десантні війська (ВДВ), що діяли в цьому районі, зазнали тяжких втрат під час українського контрнаступу.

Однак, за даними британської розвідки, темп бойових дій, що з того часу знизився, і зусилля Росії з вербування, що продовжуються, ймовірно, дозволили російським силам на цьому напрямку відновитися.

"За останній тиждень російські сили посилили атаки на кількох точках лінії фронту, ймовірно, з метою розтягнути українські сили", - зазначають у Міноборони Британії.

Російська армія, що відновилася, намагається відбити Роботино, - британська розвідкаhttps://deepstatemap.live/

Нагадаємо, 47-а та 82-а бригади ЗСУ звільнили село Роботине у Запорізькій області 23 серпня 2023 року.

За даними CNN, російська армія у лютому 2024 року зосередила на Запорізькому напрямі близько 50 тисяч своїх солдатів.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті писав про те, що росіяни продовжують штурми в районі Роботино. При цьому російські пропагандисти стверджували, що їхні війська нібито підійшли до околиць села.

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