Костюк без шансів програла Свьонтек на Cincinnati Open
Українська тенісистка Марта Костюк поступилася польці Ізі Свьонтек у третьому колі змагань в американському Огайо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Cincinnati Open, 3-й раунд
Свьонтек – Костюк – 2:0 (6:2, 6:2)
Розпочали зустріч суперниці з обміну брейками. Та далі з конкуренцією не склалося, адже Свьонтек повністю заволоділа ініціативою. Польська тенісистка ще двічі взяла подачі Костюк і закрила партію усього за 31 хвилину.
У другому сеті перша ракетка світу з брейком швидко створила гандикап (3:0). Українка намагалася опиратися, але у восьмому геймі провалила власну подачу. Другого брейку польці вистачило для загальної перемоги.
Отже, Костюк програла Свьонтек третій очний матч. Раніше українська тенісистка зазнала поразок від неї на "Ролан Гарросі-2021" та в американському Індіанаполісі навесні. Виграти турнір польці вдалося лише цьогоріч.
У наступному раунді Свьонтек зустрінеться з переможницею протистояння італійки Ясміне Паоліні та нейтральної росіянки Мірри Андрєєвої. Вони зіграють очний поєдинок у п'ятницю пізно ввечері. Призовий фонд турніру склав понад 3,2 млн доларів.
До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.
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