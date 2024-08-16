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Костюк без шансів програла Свьонтек на Cincinnati Open

Цинциннаті, П'ятниця 16 серпня 2024 20:43
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Костюк без шансів програла Свьонтек на Cincinnati Open Фото: Марта Костюк зазнала поразки від першої ракетки світу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Марта Костюк поступилася польці Ізі Свьонтек у третьому колі змагань в американському Огайо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Cincinnati Open, 3-й раунд

Свьонтек – Костюк – 2:0 (6:2, 6:2)

Розпочали зустріч суперниці з обміну брейками. Та далі з конкуренцією не склалося, адже Свьонтек повністю заволоділа ініціативою. Польська тенісистка ще двічі взяла подачі Костюк і закрила партію усього за 31 хвилину.

У другому сеті перша ракетка світу з брейком швидко створила гандикап (3:0). Українка намагалася опиратися, але у восьмому геймі провалила власну подачу. Другого брейку польці вистачило для загальної перемоги.

Отже, Костюк програла Свьонтек третій очний матч. Раніше українська тенісистка зазнала поразок від неї на "Ролан Гарросі-2021" та в американському Індіанаполісі навесні. Виграти турнір польці вдалося лише цьогоріч.

У наступному раунді Свьонтек зустрінеться з переможницею протистояння італійки Ясміне Паоліні та нейтральної росіянки Мірри Андрєєвої. Вони зіграють очний поєдинок у п'ятницю пізно ввечері. Призовий фонд турніру склав понад 3,2 млн доларів.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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Теніс Марта Костюк
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