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Чотири складові. Подоляк розповів про підготовку України до контрнаступу

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Четвер 06 квітня 2023 21:51
Чотири складові. Подоляк розповів про підготовку України до контрнаступу Фото: радник керівника ВП Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В України є чотири складові з підготовки до весняного контрнаступу.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю 24 каналу.

"Є чотири складові щодо контрнаступу. Безумовно, ми його не обговорюємо з оперативно-тактичної точки зору: де, як та коли він буде", - заявив він.

За його словами, насамперед накопичення зброї триває.

"Тренування і знаходження частин, які будуть брати участь у цьому. Планування у Генштабі, яке продовжується. Бо треба розуміти, що Росія вже готує з точки зору оборонних конструкцій, накопичення резерву і так далі", - заявив Подоляк.

Він також додав, що на підготовку контрнаступу впливають психологічні та погодні чинники.

"Психологічні - це інформаційна складова, яка впливає на моральний (у нас) чи аморальний (у росіян) стан", - наголосив він.

Нагадаємо, голова Міноборони Олексій Резніков заявляв, що українське командування та Сили оборони готують контрнаступ. Однак слушний час для нього обиратиме Генштаб ЗСУ.

При цьому в США очікують, що Україна розпочне атаки на фронті вже найближчими тижнями.

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