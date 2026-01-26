Чотири роки очікування: Зеленський нарешті призначив нового посла України в Грузії

"Призначити Бродовича Михайла Франковича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грузії", - зазначено у документі.

Посада посла України в Грузії залишалася вакантною з 2022 року, після завершення дипломатичної місії Ігоря Долгова. Упродовж цього часу Україну в Тбілісі представляли тимчасові повірені у справах, яких за неповні чотири роки змінилося п’ятеро. З 2025 року обов’язки тимчасового повіреного виконував Роман Яковенко.

Що відомо про Бродовича

Михайло Бродович працює на дипломатичній службі в Міністерстві закордонних справ України з 1996 року. У різні роки він обіймав посади консула Генерального консульства України в Стамбулі, Генерального консула України в Кракові, а з 2015 по 2022 рік був Надзвичайним і Повноважним Послом України в Словенії.