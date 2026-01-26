RU

Четыре года ожидания: Зеленский наконец-то назначил нового посла Украины в Грузии

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бродовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Грузии.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующий указ №83/2026 глава государства подписал 26 января 2026 года.

"Назначить Бродовича Михаила Франковича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Грузии", - говорится в документе.

Должность посла Украины в Грузии оставалась вакантной с 2022 года, после завершения дипломатической миссии Игоря Долгова. В течение этого времени Украину в Тбилиси представляли временные поверенные в делах, которых за неполные четыре года сменилось пятеро. С 2025 года обязанности временного поверенного исполнял Роман Яковенко.

Что известно о Бродовиче

Михаил Бродович работает на дипломатической службе в Министерстве иностранных дел Украины с 1996 года. В разные годы он занимал должности консула Генерального консульства Украины в Стамбуле, Генерального консула Украины в Кракове, а с 2015 по 2022 год был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Словении.

 

Зеленский сменил послов Украины в 16 странах

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в 16 странах.

Согласно указам, Зеленский уволил послов Украины послов Украины в ЮАР, Мексике, Узбекистане, Боснии и Герцеговине, Канаде, Эстонии, Италии, Кипре, Южной Корее, и Монголии, Швеции, Кении, Танзании, ОАЭ, Бахрейне.

А уже следующими указами назначил новых дипломатов.

