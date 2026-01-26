ua en ru
Чотири роки очікування: Зеленський нарешті призначив нового посла України в Грузії

Україна, Понеділок 26 січня 2026 22:11
Чотири роки очікування: Зеленський нарешті призначив нового посла України в Грузії Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Бродовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грузії.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідний указ №83/2026 глава держави підписав 26 січня 2026 року.

"Призначити Бродовича Михайла Франковича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грузії", - зазначено у документі.

Посада посла України в Грузії залишалася вакантною з 2022 року, після завершення дипломатичної місії Ігоря Долгова. Упродовж цього часу Україну в Тбілісі представляли тимчасові повірені у справах, яких за неповні чотири роки змінилося п’ятеро. З 2025 року обов’язки тимчасового повіреного виконував Роман Яковенко.

Що відомо про Бродовича

Михайло Бродович працює на дипломатичній службі в Міністерстві закордонних справ України з 1996 року. У різні роки він обіймав посади консула Генерального консульства України в Стамбулі, Генерального консула України в Кракові, а з 2015 по 2022 рік був Надзвичайним і Повноважним Послом України в Словенії.

Зеленський змінив послів України у 16 країнах

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський призначив послів України у 16 країнах.

Згідно з указами, Зеленський звільнив послів України послів України в ПАР, Мексиці, Узбекистані, Боснії і Герцеговині, Канаді, Естонії, Італії, Кіпрі, Південній Кореї, і Монголії, Швеції, Кенії, Танзанії, ОАЕ, Бахрейні.

А вже наступними указами призначив нових дипломатів.

