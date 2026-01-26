ua en ru
Пн, 26 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Четыре года ожидания: Зеленский наконец-то назначил нового посла Украины в Грузии

Украина, Понедельник 26 января 2026 22:11
UA EN RU
Четыре года ожидания: Зеленский наконец-то назначил нового посла Украины в Грузии Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бродовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Грузии.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующий указ №83/2026 глава государства подписал 26 января 2026 года.

"Назначить Бродовича Михаила Франковича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Грузии", - говорится в документе.

Должность посла Украины в Грузии оставалась вакантной с 2022 года, после завершения дипломатической миссии Игоря Долгова. В течение этого времени Украину в Тбилиси представляли временные поверенные в делах, которых за неполные четыре года сменилось пятеро. С 2025 года обязанности временного поверенного исполнял Роман Яковенко.

Что известно о Бродовиче

Михаил Бродович работает на дипломатической службе в Министерстве иностранных дел Украины с 1996 года. В разные годы он занимал должности консула Генерального консульства Украины в Стамбуле, Генерального консула Украины в Кракове, а с 2015 по 2022 год был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Словении.

Зеленский сменил послов Украины в 16 странах

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в 16 странах.

Согласно указам, Зеленский уволил послов Украины послов Украины в ЮАР, Мексике, Узбекистане, Боснии и Герцеговине, Канаде, Эстонии, Италии, Кипре, Южной Корее, и Монголии, Швеции, Кении, Танзании, ОАЭ, Бахрейне.

А уже следующими указами назначил новых дипломатов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Грузия Дипломатические отношения
Новости
"Надо действовать быстрее": Зеленский жестко оценил темпы восстановления тепла в Киеве
"Надо действовать быстрее": Зеленский жестко оценил темпы восстановления тепла в Киеве
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин