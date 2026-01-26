Четыре года ожидания: Зеленский наконец-то назначил нового посла Украины в Грузии

"Назначить Бродовича Михаила Франковича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Грузии", - говорится в документе.

Должность посла Украины в Грузии оставалась вакантной с 2022 года, после завершения дипломатической миссии Игоря Долгова. В течение этого времени Украину в Тбилиси представляли временные поверенные в делах, которых за неполные четыре года сменилось пятеро. С 2025 года обязанности временного поверенного исполнял Роман Яковенко.

Что известно о Бродовиче

Михаил Бродович работает на дипломатической службе в Министерстве иностранных дел Украины с 1996 года. В разные годы он занимал должности консула Генерального консульства Украины в Стамбуле, Генерального консула Украины в Кракове, а с 2015 по 2022 год был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Словении.