Чотири пріоритети. В Україні визначили, хто і в яку чергу отримуватиме світло

Він зазначив, що українці протягом усієї зими житимуть в умовах обмеженого споживання електроенергії.

Так, держава та уряд систематизують процес щодо того, хто насамперед отримуватиме електроенергію.

Шмигаль доручив міністру енергетики розробити та подати на розгляд Кабміну чіткі пріоритети включення електропостачання.

Перший пріоритет - це критична інфраструктура, зокрема об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні.

Другий пріоритет - це об’єкти військово-промислового комплексу, що працюють на оборону країни. Принцип "все для фронту" залишається абсолютно незмінним.

Третій пріоритет - це бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти, як хлібопекарні та молокозаводи.

Четвертий пріоритет - житловий сектор.

За словами Шмигаля, лиши після включення цих чотирьох груп електроенергія має постачатись на інші об’єкти. Він вважає це справедливим підходом, який дозволить Україні вистояти взимку.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит в енергосистемі триватиме щонайменше під час осінньо-зимового періоду.

При цьому вже за декілька днів Україна зможе перейти на планові графіки відключення електроенергії.

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