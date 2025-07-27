Чотири міста Донеччини можуть залишитись без води: названо причину

Нагадаємо, що без води залишились майже 150 тисяч людей в Запоріжжі. РБК-Україна пояснювало, чому так сталось.

Водночас варто зауважити, що сьогодні мешканці Сумської та Полтавської областей лишились без світла.

Так, у ніч на 23 липня на Полтавську область обрушились грози й пориви вітру, через які в низці населених пунктів зникло світло.

А пізніше стало відомо, що електропостачання обмежили й в Сумській області. Поте через російські удари.

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