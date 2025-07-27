UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Чотири міста Донеччини можуть залишитись без води: названо причину

Фото: Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка можуть залишитися без води (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

На Донеччині можливі перебої з водопостачанням через аварію на електромережі. У містах розпочали підвіз води.

У Слов’янську, Краматорську, Дружківці та Костянтинівці можливі перебої з водопостачанням через аварійне відключення електроенергії. 

Що відомо

Комунальне підприємство попередило, що подача питної води у чотирьох містах може бути обмеженою або повністю припиненою до повного відновлення електропостачання.

У Дружківці вже оголошено графік підвезення технічної води на 27 липня. Спеціалізований транспорт працюватиме за такими адресами:

  • 10:30 - перехрестя вулиць С. Мірошниченка / Східна;
  • 11:00 - С. Мірошниченко / Степова;
  • 12:00 - С. Мірошниченко / Козака Дружка;
  • 12:30 - С. Мірошниченко / М. Грушевського;
  • 13:00 - Остапа Вишні / Шевченка.

Нагадаємо, що без води залишились майже 150 тисяч людей в Запоріжжі. РБК-Україна пояснювало, чому так сталось.

Водночас варто зауважити, що сьогодні мешканці Сумської та Полтавської областей лишились без світла.

Так, у ніч на 23 липня на Полтавську область обрушились грози й пориви вітру, через які в низці населених пунктів зникло світло.

А пізніше стало відомо, що електропостачання обмежили й в Сумській області. Поте через російські удари.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КраматорськДружковка