RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Четыре города Донецкой области могут остаться без воды: названа причина

Фото: Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка могут остаться без воды (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Донецкой области возможны перебои с водоснабжением из-за аварии на электросети. В городах начали подвоз воды.

В Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке возможны перебои с водоснабжением из-за аварийного отключения электроэнергии.

Что известно

Коммунальное предприятие предупредило, что подача питьевой воды в четырех городах может быть ограничена или полностью прекращена до полного восстановления электроснабжения.

В Дружковке уже объявлен график подвоза технической воды на 27 июля. Специализированный транспорт будет работать по следующим адресам:

  • 10:30 - перекресток улиц С. Мирошниченко / Восточная;
  • 11:00 - С. Мирошниченко / Степная;
  • 12:00 - С. Мирошниченко / Казака Дружка;
  • 12:30 - С. Мирошниченко / М. Грушевского;
  • 13:00 - Остапа Вишни / Шевченко.

Напомним, что без воды остались почти 150 тысяч человек в Запорожье. РБК-Украина объясняло, почему так произошло.

В то же время стоит заметить, что сегодня жители Сумской и Полтавской областей остались без света.

Так, в ночь на 23 июля на Полтавскую область обрушились грозы и порывы ветра, из-за которых в ряде населенных пунктов исчез свет.

А позже стало известно, что электроснабжение ограничили и в Сумской области. Потом из-за российских ударов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КраматорскДружковка