Четыре города Донецкой области могут остаться без воды: названа причина

Напомним, что без воды остались почти 150 тысяч человек в Запорожье. РБК-Украина объясняло, почему так произошло.

В то же время стоит заметить, что сегодня жители Сумской и Полтавской областей остались без света.

Так, в ночь на 23 июля на Полтавскую область обрушились грозы и порывы ветра, из-за которых в ряде населенных пунктов исчез свет.

А позже стало известно, что электроснабжение ограничили и в Сумской области. Потом из-за российских ударов.

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