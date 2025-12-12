Чотири країни ЄС закликали не відкидати "План Б" щодо активів Росії, - Politico

Чотири країни ЄС - Бельгія, Болгарія, Мальта та Італія - виступили проти використання активів РФ для підтримки України та закликали шукати альтернативні варіанти фінансування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За даними видання, Бельгія, Болгарія, Мальта та Італія у спільній заяві закликали Єврокомісію та Раду ЄС відмовитись від використання заморожених російських активів для підтримки України.
Ці країни наполягають продовжувати вивчати альтернативні механізми, які відповідали б законодавству ЄС та міжнародному праву, мали б передбачувані параметри і мінімізували ризики. Йдеться про так званий "План Б" - випуск спільного боргу ЄС для фінансування України в наступні роки.
Разом з тим, ця ідея стикається з низкою проблем: вона може збільшити державні борги Італії та Франції і потребує одностайності серед усіх членів ЄС, що дозволяє країнам, як-от дружня до Кремля Угорщина, заблокувати рішення. Публічна критика Бельгії, Італії, Мальти та Болгарії зменшує шанси Єврокомісії домовитися про політичну угоду на наступному саміті.
Водночас, навіть якщо до Бельгії, Болгарії, Мальти та Італії приєднаються угорська та словацька сторони, вони всеодно складають меншість. Проте публічна критика цих країн зменшує шанси Єврокомісії на досягнення політичної угоди на саміті наступного тижня.
Нагадаємо, що в Італії урядова коаліція розділена: прем’єрка Джорджія Мелоні підтримує санкції проти Росії, тоді як її заступник Маттео Сальвіні займає проросійську позицію і підтримує плани США щодо завершення війни в Україні.
Під час війни в Україні країни Заходу - передусім ЄС, США, Велика Британія, Канада та Японія - ввели санкції проти Росії, що передбачають заморожування фінансових активів російських державних і приватних структур.
Зараз Євросоюз та окремі країни обговорюють можливість часткового використання заморожених активів РФ для підтримки України, зокрема через:
12 грудня стало відомо, що країни Євросоюзу погодилися заморозити російські активи в розмірі 210 млрд євро на безстроковий термін. Тепер це рішення не будуть продовжувати кожні шість місяців.
Крім того, Єврокомісія вже понад місяць виступає з ідеєю надати Україні так званий "репараційний кредит" у розмірі 140 млрд євро за рахунок активів РФ. Але проти виступає Бельгія, адже саме в бельгійському депозитарії Euroclear знаходиться велика частина заморожених активів Росії.
Прем'єр Бельгії Барт Де Вевер вимагає, щоб Євросоюз забезпечив для Euroclear захист від ризиків. Зокрема, йдеться про надання необхідних ресурсів на випадок, якщо Росія запровадить санкції.