Чотири головні "забобони" про фрукти, у які не варто вірити

Фрукти не можна їсти натщесерце

Багато хто вважає, що фрукти, особливо кислі (цитрусові, ківі), роз'їдають шлунок, якщо з'їсти їх на голодний шлунок. Проте це твердження не витримує критики. Наш шлунок має захисний слизовий бар’єр і здатен витримувати навіть власну соляну кислоту (HCl), яка значно потужніша за фруктові кислоти. Тож яблуко або апельсин зранку - це не небезпека, а користь.

Увечері фрукти перетворюються на жир

Так, фрукти містять природні цукри, які дають енергію. Але навіть уночі організм її потребує – зокрема мозок і кровотворна система. Наприклад, одне велике яблуко містить близько 20 грамів цукру, а мозок за ніч спалює понад 30. Отже, запасання жиру тут малоймовірне. Якщо хочеться, ви може спокійно їсти фрукти і ввечері.

Фрукти на перекус - погана ідея

Побоювання, що яблуко тільки "розпалює апетит", безпідставні. Фрукти мають низьку енергетичну щільність і багато клітковини, яка сприяє насиченню. Це чудовий, легкий та корисний перекус. А головне - зручний.

Фруктоза у фруктах шкодить печінці

Це частково правда, що надлишок фруктози, як і будь-якого цукру, у поєднанні з переїданням дійсно може навантажувати печінку. Але звичайні порції фруктів у раціоні (1-2 на день) не є проблемою. Головне зберігати помірність у всьому.