Чотири головні "забобони" про фрукти, у які не варто вірити

У сучасному світі навіть така проста річ, як вживання фруктів, обросла безліччю хибних уявлень.
Чи варто їх вживати на схудненні та які ще "забобони" існують про цей продукт, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис відомого тренера Віктора Мандзяка у Facebook.
Багато хто вважає, що фрукти, особливо кислі (цитрусові, ківі), роз'їдають шлунок, якщо з'їсти їх на голодний шлунок. Проте це твердження не витримує критики. Наш шлунок має захисний слизовий бар’єр і здатен витримувати навіть власну соляну кислоту (HCl), яка значно потужніша за фруктові кислоти. Тож яблуко або апельсин зранку - це не небезпека, а користь.
Так, фрукти містять природні цукри, які дають енергію. Але навіть уночі організм її потребує – зокрема мозок і кровотворна система. Наприклад, одне велике яблуко містить близько 20 грамів цукру, а мозок за ніч спалює понад 30. Отже, запасання жиру тут малоймовірне. Якщо хочеться, ви може спокійно їсти фрукти і ввечері.
Побоювання, що яблуко тільки "розпалює апетит", безпідставні. Фрукти мають низьку енергетичну щільність і багато клітковини, яка сприяє насиченню. Це чудовий, легкий та корисний перекус. А головне - зручний.
Це частково правда, що надлишок фруктози, як і будь-якого цукру, у поєднанні з переїданням дійсно може навантажувати печінку. Але звичайні порції фруктів у раціоні (1-2 на день) не є проблемою. Головне зберігати помірність у всьому.