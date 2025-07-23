Четыре главных мифа о фруктах, в которые не стоит верить

В современном мире даже такая простая вещь, как употребление фруктов, обросла множеством заблуждений.
Стоит ли их употреблять на похудении и какие еще "предрассудки" существуют об этом продукте, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост известного тренера Виктора Мандзяка в Facebook.
Многие считают, что фрукты, особенно кислые (цитрусовые, киви), разъедают желудок, если съесть их на голодный желудок. Однако это утверждение не выдерживает критики. Наш желудок имеет защитный слизистый барьер и способен выдерживать даже собственную соляную кислоту (HCl), которая значительно мощнее фруктовых кислот. Поэтому яблоко или апельсин утром - это не опасность, а польза.
Да, фрукты содержат природные сахара, которые дают энергию. Но даже ночью организм в ней нуждается - в частности мозг и кроветворная система. Например, одно большое яблоко содержит около 20 граммов сахара, а мозг за ночь сжигает более 30. Так что запасание жира здесь маловероятно. Если хочется, вы может спокойно есть фрукты и вечером.
Опасения, что яблоко только "разжигает аппетит", беспочвенны. Фрукты имеют низкую энергетическую плотность и много клетчатки, которая способствует насыщению. Это отличный, легкий и полезный перекус. А главное - удобный.
Это отчасти правда, что избыток фруктозы, как и любого сахара, в сочетании с перееданием действительно может нагружать печень. Но обычные порции фруктов в рационе (1-2 в день) не являются проблемой. Главное сохранять умеренность во всем.