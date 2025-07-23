Четыре главных мифа о фруктах, в которые не стоит верить

Фрукты нельзя есть натощак

Многие считают, что фрукты, особенно кислые (цитрусовые, киви), разъедают желудок, если съесть их на голодный желудок. Однако это утверждение не выдерживает критики. Наш желудок имеет защитный слизистый барьер и способен выдерживать даже собственную соляную кислоту (HCl), которая значительно мощнее фруктовых кислот. Поэтому яблоко или апельсин утром - это не опасность, а польза.

Вечером фрукты превращаются в жир

Да, фрукты содержат природные сахара, которые дают энергию. Но даже ночью организм в ней нуждается - в частности мозг и кроветворная система. Например, одно большое яблоко содержит около 20 граммов сахара, а мозг за ночь сжигает более 30. Так что запасание жира здесь маловероятно. Если хочется, вы может спокойно есть фрукты и вечером.

Фрукты на перекус - плохая идея

Опасения, что яблоко только "разжигает аппетит", беспочвенны. Фрукты имеют низкую энергетическую плотность и много клетчатки, которая способствует насыщению. Это отличный, легкий и полезный перекус. А главное - удобный.

Фруктоза во фруктах вредит печени

Это отчасти правда, что избыток фруктозы, как и любого сахара, в сочетании с перееданием действительно может нагружать печень. Но обычные порции фруктов в рационе (1-2 в день) не являются проблемой. Главное сохранять умеренность во всем.