Що таке Європейський парламент та які його повноваження

На початку цього червня в Євросоюзі відбудуться вибори до Європейського парламенту. Це вже вдесяте мешканці країн ЄС підуть на виборчі дільниці, щоб обрати склад єдиного європейського законодавчого органу.

Що таке Європарламент, як його роль та які повноваження, - в матеріалі РБК-Україна .

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Що таке Європарламент

Європарламент - це загальноєвропейський законодавчий орган, історія якого тягнеться з 50-х років минулого століття, тобто ще до появи Європейського союзу. У 50-х роках відбулося перше засідання 78 представників національних парламентів країн-членів Європейського об’єднання вугілля та сталі, яке отримало назву Загальна асамблея. З часом асамблея трансформувалася в Європейський парламент, який отримав законодавчі повноваження.

На сьогодні Європарламент складається з 705 депутатів (на цих виборах крісел стане більше - 720), обраних у 27 державах-членах ЄС, та голови, яка обирається на два з половиною роки з можливістю продовження терміну. Сьогодні головою Європарламенту є мальтійська політична діячка Роберта Мецола.

В Європарламенті обрані депутати перебувають в політичних групах - фракціях. Однак організовуються ці фракції не за національною, а за політичною приналежністю. Тобто депутати від однієї і тієї ж країни можуть бути в різних фракціях, залежно від їхніх політичних поглядів.

Для формування фракції необхідні 23 члени, і там має бути представлена щонайменше одна чверть держав-членів. Депутати можуть належати лише до однієї фракції. Депутати також можуть не належати до жодної фракції (так звані незалежні депутати).

Які фракції сьогодні представлені в Європарламенті:

фракція Європейської народної партії;

фракція Прогресивного альянсу соціалістів і демократів;

фракція "Оновити Європу";

фракція Зелених/Європейський вільний альянс;

фракція європейських консерваторів і реформістів;

фракція "Ідентичність і демократія";

фракція Європейських об'єднаних лівих - GUE/NGL.

Яка роль та повноваження Європарламенту в ЄС

Європарламент бере участь у законотворчому процесі в ЄС, але не має законодавчої ініціативи. Він спільно з Радою ЄС регулює затвердження офіційних рішень, на основі пропозицій від Єврокомісії, а також вирішує питання щодо розширення ЄС та опікується міжнародними договорами.

Європарламент також може ухвалювати резолюції з закликами до інших органів ЄС, але вони носять суто рекомендаційний характер та не обов'язкові до виконання. Наприклад, нещодавно Європарламент схвалив резолюцію з закликом до Єврокомісії не починати переговори про вступ Грузії в ЄС через ухвалення скандального закону про іноагентів.

Фото: в Європарламенті сьогодні існує 7 політичних фракцій (Getty Images)

Європарламент через демократичну процедуру забезпечує контроль над всіма інституціями Євросоюзу, а також обирає президента Єврокомісії та затверджує членів Єврокомісії (ЄК - це своєрідний аналог уряду в ЄС, який розробляє рішення і виносить їх на схвалення лідерів ЄС). Крім того, Європарламент може своїм голосуванням відправити Єврокомісію у відставку.

Також Європарламент складає довгостроковий бюджет ЄС і спільно з Радою ЄС затверджує його.

Крім того, на Європарламент покладені повноваження створювати тимчасові Комітети для розслідування випадків порушення законодавства ЄС, а також призначати Європейського омбудсмена для контролю за дотриманням законних прав та інтересів громадян в діяльності органів виконавчої влади і чиновників ЄС.

Як працює Європарламент

Європарламент, як і національні парламенти, ухвалює рішення на пленарних засіданнях. Європарламент збирається на пленарне засідання кожного місяця (крім серпня) у Страсбурзі на "часткову сесію" тривалістю чотири дні (з понеділка по четвер). Також можливі додаткові "часткові сесії", які проходять у Брюсселі. Пленарні засідання в основному зосереджені на дебатах і голосуваннях.

Однак, на відміну від національних парламентів, у Європарламенті немає таких понять як "коаліція" чи "опозиція", а рішення зазвичай приймаються абсолютною більшістю голосів. Голосування відбуваються за умови присутності в залі засідань щонайменше третина членів Європарламенту.

Зазвичай депутати Європарламенту голосують підняттям рук, а голова засідання визначає більшість у кожному випадку. Якщо після підняття рук не вдається точно встановити результат, голова закликає до електронного голосування.