Четыре дня и по всему ЕС. Как проходят выборы в Европарламент

В начале июня в Европейском союзе пройдут выборы в Европарламент. Граждане всех 27 стран ЕС пойдут на избирательные участки, чтобы избрать 720 евродепутатов, которые будут представлять их интересы в течение следующих 5 лет.

Как будут проходить выборы в Европарламент в этом году, - в материале РБК-Украина .

Содержание

Когда будут проходить выборы в Европарламент

В этом году выборы в Европарламент будут проходить в течение четырех дней. Почти 400 миллионов граждан Евросоюза смогут проголосовать в период с четверга по воскресенье, 6-9 июня.

Каждая страна Евросоюза сама занимается организацией выборов в Европарламент, но обязана провести голосование в определенный четырехдневный период.

В этом году граждане ЕС будут выбирать 720 евродепутатов. Однако количество депутатов Европарламента, избранных от каждой страны ЕС, согласовывается перед каждыми выборами и базируется на принципе дегрессивной пропорциональности.

Это означает, что каждый депутат от большей страны ЕС представляет большее количество людей, чем депутат от меньшей страны ЕС. Минимальное количество евродепутатов от любой страны составляет шесть, а максимальное - 96.

Сколько депутатов будут выбирать страны ЕС на выборах 2024 года:

Германия: 96

Франция: 81

Италия: 76

Испания: 61

Польша: 53

Румыния: 33

Нидерланды: 31

Бельгия: 22

Греция: 21

Чехия: 21

Швеция: 21

Португалия: 21

Венгрия: 21

Австрия: 20

Болгария: 17

Дания: 15

Финляндия: 15

Словакия: 15

Ирландия: 14

Хорватия: 12

Литва: 11

Словения: 9

Латвия: 9

Эстония: 7

Кипр: 6

Люксембург: 6

Мальта: 6

Несмотря на то, что в Европарламенте депутаты объединяются во фракции, которых на сегодня 7, голосовать граждане стран ЕС будут за свои национальные партии. То есть в бюллетенях для каждой из стран ЕС будут указаны национальные партии или представители партий, которые представлены в этой стране и участвуют в выборах.

Кроме того, общеевропейские партии, имеющие свои фракции в Европарламенте, должны выбрать своего так называемого ведущего кандидата (lead candidate) на должность главы Европейской комиссии. Это дает избирателям понимание, кого именно на эту должность видят в поддерживаемой ими партии. И может мотивировать избирателей отдавать свои голоса за национальную партию, которую на общеевропейском уровне представляет тот или иной ведущий кандидат.

Но в любом случае окончательное решение о том, кто именно возглавит Еврокомиссию, будет утверждать новоизбранный состав Европарламента.

Сегодня, 23 мая, должны пройти дебаты ведущих кандидатов. Свое участие подтвердили:

Вальтер Байер (Европейские левые);

Сандро Гози (Обновить Европу);

Урсула фон дер Ляйен (Европейская народная партия);

Терри Райнтке (Европейские зеленые);

Николас Шмидт (Партия европейских социалистов).

Фото: как в ЕС голосуют на выборах в Европарламент (Getty Images)

Кто сможет проголосовать на выборах в Европарламент

Проголосовать на выборах в Европарламент смогут граждане стран ЕС независимо от того, в какой из стран ЕС они будут находиться в день выборов.

В некоторых странах ЕС на выборах в Европарламент иногда могут голосовать неграждане, которые отвечают определенным условиям проживания (например, не являются гражданами, но легально проживают в стране ЕС).

Каждый избиратель может проголосовать только один раз на выборах в Европарламент.

Поскольку страны ЕС самостоятельно занимаются организацией выборов, то процесс голосования в каждой из стран может быть разным. В некоторых странах ЕС (например, на Мальте) проголосовать можно только на избирательном участке и отсутствует возможность голосовать из-за границы, а в некоторых странах (например, в Германии) можно проголосовать даже по почте.

Детальнее о том, как происходит голосование, граждане ЕС могут узнать на специальном сайте, посвященном выборам в Европарламент - elections.europa.eu.