Чотири авіабомби РФ по Краматорську: людей діставали з-під завалів

Російська авіація вдень завдала удару по Краматорську, скинувши чотири авіабомби. Унаслідок атаки постраждали шестеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Донецькій області.
Російські окупанти завдали авіаудару по Краматорську, скинувши чотири авіабомби на житлову забудову. Унаслідок атаки поранень зазнали шестеро людей.
Під завалами п'ятиповерхового будинку опинилися люди. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники деблокували двох жінок і передали їх медикам. Загалом рятувальники розібрали 1,7 тонни будівельних конструкцій, роботи вже завершено.
Фото: Наслідки атаки авіабомб РФ на Краматорськ (facebook.com/DSNSDon)
Через руйнування сходової клітки та деформацію вхідних дверей квартир частина людей опинилася заблокованою у своїх помешканнях. За допомогою автодрабини рятувальники допомогли вибратися 12 мешканцям.
Крім того, вогнеборці локалізували пожежу на площі 500 квадратних метрів, яка виникла у квартирах з 1-го по 5-й поверхи.
Нагадаємо, Краматорськ залишається під постійними російськими авіаударами. У серпні окупанти вже скидали КАБи на багатоповерхівки міста - тоді внаслідок ударів була загибла й понад десяток поранених.
А на початку серпня росіяни двома авіабомбами вдарили по центру Краматорська, поранивши щонайменше 22 людей.