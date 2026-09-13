Чотири авіабомби РФ по Краматорську: людей діставали з-під завалів

Що відомо про удар

Російські окупанти завдали авіаудару по Краматорську, скинувши чотири авіабомби на житлову забудову. Унаслідок атаки поранень зазнали шестеро людей.

Фото: Наслідки атаки авіабомб РФ на Краматорськ (facebook.com/DSNSDon)

Під завалами п'ятиповерхового будинку опинилися люди. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники деблокували двох жінок і передали їх медикам. Загалом рятувальники розібрали 1,7 тонни будівельних конструкцій, роботи вже завершено.

Фото: Наслідки атаки авіабомб РФ на Краматорськ (facebook.com/DSNSDon)

Через руйнування сходової клітки та деформацію вхідних дверей квартир частина людей опинилася заблокованою у своїх помешканнях. За допомогою автодрабини рятувальники допомогли вибратися 12 мешканцям.

Крім того, вогнеборці локалізували пожежу на площі 500 квадратних метрів, яка виникла у квартирах з 1-го по 5-й поверхи.