Четыре авиабомбы РФ по Краматорску: людей доставали из-под завалов

Что известно об ударе

Российские оккупанты нанесли авиаудар по Краматорску, сбросив четыре авиабомбы на жилую застройку. В результате атаки ранения получили шесть человек.

Фото: Последствия атаки авиабомб РФ на Краматорск (facebook.com/DSNSDon)

Под завалами пятиэтажного дома оказались люди. В ходе аварийно-спасательных работ чрезвычайники деблокировали двух женщин и передали их медикам. В общей сложности спасатели разобрали 1,7 тонны строительных конструкций, работы уже завершены.

Фото: Последствия атаки авиабомб РФ на Краматорск (facebook.com/DSNSDon)

Из-за разрушения лестничной клетки и деформации входной двери квартир часть людей оказалась заблокированной в своих жилищах. С помощью автолестницы спасатели помогли выбраться 12 жителям.

Кроме того, пожарные локализовали пожар на площади 500 квадратных метров, возникший в квартирах с 1-го по 5-й этажи.