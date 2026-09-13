Четыре авиабомбы РФ по Краматорску: людей доставали из-под завалов

Российская авиация днем нанесла удар по Краматорску, сбросив четыре авиабомбы. В результате атаки пострадали шесть человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Донецкой области.
Российские оккупанты нанесли авиаудар по Краматорску, сбросив четыре авиабомбы на жилую застройку. В результате атаки ранения получили шесть человек.
Под завалами пятиэтажного дома оказались люди. В ходе аварийно-спасательных работ чрезвычайники деблокировали двух женщин и передали их медикам. В общей сложности спасатели разобрали 1,7 тонны строительных конструкций, работы уже завершены.
Фото: Последствия атаки авиабомб РФ на Краматорск (facebook.com/DSNSDon)
Из-за разрушения лестничной клетки и деформации входной двери квартир часть людей оказалась заблокированной в своих жилищах. С помощью автолестницы спасатели помогли выбраться 12 жителям.
Кроме того, пожарные локализовали пожар на площади 500 квадратных метров, возникший в квартирах с 1-го по 5-й этажи.
Напомним, Краматорск остается под постоянными российскими авиаударами. В августе окупанты уже сбрасывали КАБы на многоэтажки города - тогда в результате ударов была погибшая и более десятки раненых.
А в начале августа россияне двумя авиабомбами ударили по центру Краматорска, ранив по меньшей мере 22 человека.