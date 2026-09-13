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Четыре авиабомбы РФ по Краматорску: людей доставали из-под завалов

22:00 13.09.2026 Вс
2 мин
Враг сбросил бомбы на жилую застройку города
aimg Валерия Абабина
Фото: Россия атаковала Краматорскими авиабомбами (facebook.com/DSNSDon)

Российская авиация днем нанесла удар по Краматорску, сбросив четыре авиабомбы. В результате атаки пострадали шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Донецкой области.

Что известно об ударе

Российские оккупанты нанесли авиаудар по Краматорску, сбросив четыре авиабомбы на жилую застройку. В результате атаки ранения получили шесть человек.

Фото: Последствия атаки авиабомб РФ на Краматорск (facebook.com/DSNSDon)

Под завалами пятиэтажного дома оказались люди. В ходе аварийно-спасательных работ чрезвычайники деблокировали двух женщин и передали их медикам. В общей сложности спасатели разобрали 1,7 тонны строительных конструкций, работы уже завершены.

Фото: Последствия атаки авиабомб РФ на Краматорск (facebook.com/DSNSDon)

Из-за разрушения лестничной клетки и деформации входной двери квартир часть людей оказалась заблокированной в своих жилищах. С помощью автолестницы спасатели помогли выбраться 12 жителям.

Кроме того, пожарные локализовали пожар на площади 500 квадратных метров, возникший в квартирах с 1-го по 5-й этажи.

Напомним, Краматорск остается под постоянными российскими авиаударами. В августе окупанты уже сбрасывали КАБы на многоэтажки города - тогда в результате ударов была погибшая и более десятки раненых.

А в начале августа россияне двумя авиабомбами ударили по центру Краматорска, ранив по меньшей мере 22 человека.

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