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В Чорному й Азовському морях РФ тримає понад 10 кораблів, серед них є носії "Калібрів"

Фото: корабель ВМФ РФ (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

В Чорному морі фіксується перебування 1 російського корабля, який не є ракетоносієм. При цьому в Азовському морі фіксується знаходження 10 кораблів ворога, 3 з яких є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Зазначається, що такі дані щодо наявності флоту противника в акваторії морів фіксуються станом на пів на сьому ранку 7 червня. 

Крім того, в Середземному морі помічений 1 корабель росіян, який є носієм крилатих ракет "Калібр", що може запустити до 8 ракет.

У ВМС додали, що за добу в інтересах країни-агресра Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 6 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 8 суден, з них 2 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали військові.⁩

Нагадаємо, раніше ввечері 6 червня, перед російською комбінованою повітряною атакою по території України, в Чорному морі були помічені 3 надводних ракетоносії противника, які спорядженні до 24 крилатих ракет типу "Калібр". Відтак українців попередили про дуже високу загрозу ракетних ударів.

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