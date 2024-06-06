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Рівень небезпеки дуже високий: РФ вивела у Чорне море надводні ракетоносії

Четвер 06 червня 2024 21:04
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Рівень небезпеки дуже високий: РФ вивела у Чорне море надводні ракетоносії Ілюстративне фото: Росія вивела у Черне море три ракетоносії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вивела у Чорне море три надводних ракетоносії. Рівень небезпеки наразі дуже високий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня у Telegram.

"Ворог вивів в Чорне море 3 надводних ракетоносії, які спорядженні до 24 ракет типу "Калібр". Рівень небезпеки дуже високий!" - сказано у повідомленні.

Українців просять бути уважними до сигналів повітряних тривог. У випадку оголошення про небезпеку варто оперативно переходити в укриття.

Нагадаємо, в ніч на 19 травня в Севастополі було уражено та затоплено ракетний корабель "Циклон", він був останнім носієм крилатих ракет у Криму. Однак цікавим є те, що корабель так і не встиг випустити жодної ракети.

Інші російські кораблі проекту 22800 також були виведені з ладу або залишили акваторію Чорного моря. Зокрема, корабель "Аскольд" було ліквідовано ЗСУ, а "Амур" і "Туча" були змушені залишити Чорне море і через Ростов пішли на Каспій проводити випробування.

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