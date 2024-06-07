В Черном и Азовском морях РФ держит более 10 кораблей, среди них есть носители "Калибров"

Отмечается, что такие данные о наличии флота противника в акватории морей фиксируются по состоянию на полседьмого утра 7 июня.

Кроме того, в Средиземном море замечен 1 корабль россиян, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр", который может запустить до 8 ракет.

В ВМС добавили, что за сутки в интересах страны-агрессра России проход по Керченскому проливу совершили:

в Черное море - 6 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 8 судов, из них 2 двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - добавили военные.