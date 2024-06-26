У Чорному й Азовському морі помічені російські ракетоносії: який можливий залп "Калібрів"

Військові уточнили, що можливий загальний залп ракет корабельного угруповання російських окупантів, що перебуває в Азовському морі, може скласти 16 ракет.

Так, за даними ВМС, станом на 06:30 ранку були помічені:

в Чорному морі - 1 корабель РФ, який є носієм крилатих ракет "Калібр", без ракет,

в Азовському морі - 8 кораблів окупантів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

А от у Середземному морі ворожі кораблі - відсутні.

У ВМС також поінформували, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 8 судна, з них 3 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - розповіли військові.

Ракетні атаки РФ з акваторії Азовського моря

Нагадаємо, раніше країна-агресор під час ракетних ударів по території України як правило не використовувала корабельне угруповання, розміщене в акваторії Азовського моря.

Проте 22 червня у Військово-морських силах ЗСУ зазначили, що РФ почала запускати по Україні ракети "Калібр" саме з Азовського моря - йдеться про ворожу повітряну атаку у ніч проти 21 червня. Українські військові назвали це поворотним моментом.

Після цього, вночі 23 червня, війська РФ також атакували Україну трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр" з акваторії Азовського моря. Тоді дві ракети було збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗСУ у Київській області.