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У Чорному й Азовському морі помічені російські ракетоносії: який можливий залп "Калібрів"

Фото: РФ вивела в Чорне й Азовське моря носії ракет "Калібр" (скрін із відео на YouTube)
Автор: Володимир Костирін

В Азовському морі станом на ранок середи 26 червня фіксується перебування двох російських кораблів, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр", і з відповідним озброєнням. У Чорне море країна-агресор також вивела судно, але без ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України у Telegram.

Військові уточнили, що можливий загальний залп ракет корабельного угруповання російських окупантів, що перебуває в Азовському морі, може скласти 16 ракет. 

Так, за даними ВМС, станом на 06:30 ранку були помічені:

  • в Чорному морі - 1 корабель РФ, який є носієм крилатих ракет "Калібр", без ракет,
  • в Азовському морі - 8 кораблів окупантів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

А от у Середземному морі ворожі кораблі - відсутні.

У ВМС також поінформували, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 8 судна, з них 3  рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - розповіли військові.

Ракетні атаки РФ з акваторії Азовського моря

Нагадаємо, раніше країна-агресор під час ракетних ударів по території України як правило не використовувала корабельне угруповання, розміщене в акваторії Азовського моря.

Проте 22 червня у Військово-морських силах ЗСУ зазначили, що РФ почала запускати по Україні ракети "Калібр" саме з Азовського моря - йдеться про ворожу повітряну атаку у ніч проти 21 червня. Українські військові назвали це поворотним моментом.

Після цього, вночі 23 червня, війська РФ також атакували Україну трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр" з акваторії Азовського моря. Тоді дві ракети було збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗСУ у Київській області.

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