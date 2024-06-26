В Черном и Азовском море замечены российские ракетоносители: какой возможен залп "Калибров"

Военные уточнили, что возможный общий залп ракет находящейся в Азовском море корабельной группировки российских оккупантов может составить 16 ракет.

Так, по данным ВМС, по состоянию на 06:30 утра были отмечены:

в Черном море - 1 корабль РФ, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр", без ракет,

в Азовском море - 8 кораблей оккупантов, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

А вот в Средиземном море вражеские корабли - отсутствуют.

В ВМС также проинформировали, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

в Черное море - 6 суден, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 8 суден, из них 3 двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - рассказали военные.

Ракетные атаки РФ по акватории Азовского моря.

Напомним, ранее страна-агрессор во время ракетных ударов по территории Украины как правило не использовала корабельную группировку, размещенную в акватории Азовского моря.

Однако 22 июня в Военно-морских силах ВСУ отметили, что РФ начала запускать по Украине ракеты "Калибр" именно с Азовского моря - речь идет о вражеской воздушной атаке в ночь на 21 июня. Украинские военные назвали это поворотным моментом.

После этого, ночью 23 июня, войска РФ также атаковали Украину тремя крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Азовского моря. Тогда две ракеты были сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил ВСУ в Киевской области.