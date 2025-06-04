В Чорному морі зафіксовано два ракетоносії РФ: який залп "Калібрів"

Станом на 06:00, 4 червня, Росія тримає в Чорному морі 2 ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Однак 3 судна зафіксовано в Середземному морі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Також військові поінформували, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 5 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 2 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

У ВМС наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.