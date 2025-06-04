В Чорному морі зафіксовано два ракетоносії РФ: який залп "Калібрів"
Станом на 06:00, 4 червня, Росія тримає в Чорному морі 2 ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет типу "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.
Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Однак 3 судна зафіксовано в Середземному морі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
Також військові поінформували, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 5 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря - 2 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
У ВМС наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
СБУ втретє атакували Кримський міст
Нагадаємо, вчора Служба безпеки України провела чергову спецоперацію. Зокрема, вже втретє було атаковано Кримський міст.
Як повідомлялося, операція тривала декілька місяців. Спочатку агенти СБУ замінували опори об'єкту, і 3 червня о 04:44 ранку - було атаковано перший вибуховий пристрій.
За словами спікера ВМС Дмитра Плетенчука, СБУ атакували конструктивно складу частину, яка знаходиться безпосередньо біля Керченського каналу.
"Це є ключовим моментом, тому що це в той же самий час і питання, яке стосується судноплавства. Адже ця частина моря, безпосередньо Керченський канал, є нашою зоною відповідальності. І офіційно Україна заборонила прохід суден уже досить давно... Що стосується самого мосту, це та частина, яка є однією з ключових. І якщо уразити саме її, наслідки можуть бути досить серйозні", - зазначив він.
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