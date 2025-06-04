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В Черном море зафиксировано два ракетоносителя РФ: какой залп "Калибров"

Среда 04 июня 2025 08:19
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В Черном море зафиксировано два ракетоносителя РФ: какой залп "Калибров" Фото: наибольшее количество ракетоносителей зафиксировано в Черном море (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 06:00, 4 июня, Россия держит в Черном море 2 ракетоносителя с общим залпом до 12 ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако 3 судна зафиксировано в Средиземном море, из которых одно является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Также военные проинформировали, что за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 5 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 2 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

В ВМС отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

В Черном море зафиксировано два ракетоносителя РФ: какой залп &quot;Калибров&quot;

СБУ в третий раз атаковали Крымский мост

Напомним, вчера Служба безопасности Украины провела очередную спецоперацию. В частности, уже в третий раз был атакован Крымский мост.

Как сообщалось, операция длилась несколько месяцев. Сначала агенты СБУ заминировали опоры объекта, и 3 июня в 04:44 утра - было атаковано первое взрывное устройство.

По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, СБУ атаковали конструктивно состав часть, которая находится непосредственно возле Керченского канала.

"Это является ключевым моментом, потому что это в то же самое время и вопрос, который касается судоходства. Ведь эта часть моря, непосредственно Керченский канал, является нашей зоной ответственности. И официально Украина запретила проход судов уже достаточно давно... Что касается самого моста, это та часть, которая является одной из ключевых. И если поразить именно ее, последствия могут быть достаточно серьезные", - отметил он.

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