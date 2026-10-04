У Чорному морі з початку війни знешкоджено понад 160 хв, - Міноборони Румунії

Перемир'я у Чорному морі

Нагадаємо, кілька днів тому Bloomberg написало, що Туреччина та ООН готують новий раунд переговорів між Україною та Росією про перемир'я у Чорному морі для захисту суден із зерном. Головна мета – захист світових поставок центру та стабілізація цін на продовольство.

Також президент Володимир Зеленський повідомив нещодавно, що Україна запропонувала дзеркальне припинення вогню у Чорному морі. Партнери прийняли цю ініціативу позитивно, але результат залежить від їхніх переговорів із Росією.