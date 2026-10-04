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В Черном море с начала войны обезврежено более 160 мин, - Минобороны Румынии

02:00 04.10.2026 Вс
1 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: міни нейтралізували 6 країн (Getty Images)

В Черном море с момента полномасштабной войны России против Украины обезврежено уже 161 морскую мину. Большую часть из них нейтрализовала Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Министерства обороны Румынии.

"Военно-морские силы Румынии уничтожили девять дрейфующих морских мин из 161 нейтрализованной в Черном море в пределах исключительных экономических зон стран", - говорится в публикации.

Также в румынском Минобороны отчитались, сколько мин обезвредили другие страны:

  • Украина - 133 мины;
  • Турция - 11 мин;
  • Болгария - 6 мин;
  • Грузия - 1 мину;
  • Россия - 1 мину.

Перемирие в Черном море

Напомним, несколько дней назад Bloomberg написало, что Турция и ООН готовят новый раунд переговоров между Украиной и Россией о перемирии в Черном море для защиты судов с зерном. Главная цель - защита мировых поставок центра и стабилизация цен на продовольствие.

Также президент Владимир Зеленский сообщил недавно, что Украина предложила зеркальное прекращения огня в Черном море. Партнеры приняли эту инициативу положительно, но итог зависит от их переговоров с Россией.

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