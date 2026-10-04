В Черном море с начала войны обезврежено более 160 мин, - Минобороны Румынии

Перемирие в Черном море

Напомним, несколько дней назад Bloomberg написало, что Турция и ООН готовят новый раунд переговоров между Украиной и Россией о перемирии в Черном море для защиты судов с зерном. Главная цель - защита мировых поставок центра и стабилизация цен на продовольствие.

Также президент Владимир Зеленский сообщил недавно, что Украина предложила зеркальное прекращения огня в Черном море. Партнеры приняли эту инициативу положительно, но итог зависит от их переговоров с Россией.