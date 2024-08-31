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В Чорному морі перебуває один ракетоносій РФ, - ВМС ЗСУ

Фото: корабель РФ у морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

У субботу, 31 серпня, станом на 06:00 в Чорному морі перебуває один корабель РФ. Він є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 4-х ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

Водночас в Азовському морі, як і в попередні дні, ворожих суден немає.

Проте помічено три ворожі кораблі в Середземному морі. З них один є носієм "Калібрів" загальним залпом до 8 ракет.

Крім того, військові повідомили, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 4 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 6 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Також у ВМС ЗСУ додали, що Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нагадаємо, що в понеділок, 26 серпня, Російська Федерація здійснила масштабний обстріл України. Зокрема, ворог запустив 127 ракет і 109 ударних безпілотників.

Для атаки росіяни вивели в Чорне море чотири носії крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп становив до 28 ракет.

У результаті роботи сил ППО було збито 102 ворожі ракети, серед них 28 - це ракети з надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря. Також військовим вдалося збити 99 БпЛА.

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