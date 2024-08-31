В Черном море находится один ракетоноситель РФ, - ВМС ВСУ

В субботу, 31 августа, по состоянию на 6:00 в Черном море находится один корабль РФ. Он является носителем крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4-х ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.
В то же время в Азовском море, как и в предыдущие дни, вражеских суден нет.
Однако замечены три вражеских корабля в Средиземном море. Из них один является носителем "Калибров" общим залпом до 8 ракет.
Кроме того, военные сообщили, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:
Также в ВМС ВСУ добавили, что Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).
Напомним, что в понедельник, 26 августа, Российская Федерация совершила масштабный обстрел Украины. В частности, враг запустил 127 ракет и 109 ударных беспилотников.
Для атаки россияне вывели в в Черное море четыре носителя крылатых ракет "Калибр". Их общий залп составлял до 28 ракет.
В результате работы сил ПВО было сбито 102 вражеские ракеты, среди них 28 - это ракеты из надводных/подводных носителей в восточной части Черного моря. Также военным удалось сбить 99 БпЛА.
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