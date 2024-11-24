В Чорному морі фіксують ворожі ракетоносії: який можливий залп "Калібрів"

РФ вивела сьогодні вранці, 24 листопада, в акваторію Чорного моря шість кораблів на бойове чергування. Три з них є носіями крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram -канал Військово-морських сил ЗСУ.

У військовому відомстві уточнили, що ці три ракетоносії противника в Чорному морі у разі атаки здатні випустити загальним залпом до 6 "Калібрів".

Разом з тим в Азовському морі корабельне угруповання ворога не спостерігається.

Крім того, поінформували у ВМС ЗСУ, в Середземному морі російські кораблі також відсутні.

Також у військовому командуванні розповіли, що за добу в інтересах країни-агресора РФ прохід Керченською протокою здійснили: