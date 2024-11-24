В Чорному морі фіксують ворожі ракетоносії: який можливий залп "Калібрів"
РФ вивела сьогодні вранці, 24 листопада, в акваторію Чорного моря шість кораблів на бойове чергування. Три з них є носіями крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Військово-морських сил ЗСУ.
У військовому відомстві уточнили, що ці три ракетоносії противника в Чорному морі у разі атаки здатні випустити загальним залпом до 6 "Калібрів".
Разом з тим в Азовському морі корабельне угруповання ворога не спостерігається.
Крім того, поінформували у ВМС ЗСУ, в Середземному морі російські кораблі також відсутні.
Також у військовому командуванні розповіли, що за добу в інтересах країни-агресора РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 4 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор,
- до Азовського моря - 5 суден, з них 3 рухалось з протоки Босфор.
Нагадаємо, вчора вранці, 23 листопада, в Чорному морі фіксували 6 кораблів РФ, які були носіями "Калібрів" із загальним залпом до 23 ракет.
Така сама кількість ракетоносіїв РФ спостерігалася в Чорному морі й добою раніше, 22 листопада. А 21 листопада в акваторії Чорного моря було 5 ракетоносіїв ворога загальним залпом до 28 "Калібрів".
Додамо, в середині листопада речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що ефективність ракет "Калібр", якими РФ атакує Україну, суттєво знизилася.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.