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В Чорному морі фіксують ворожі ракетоносії: який можливий залп "Калібрів"

Неділя 24 листопада 2024 06:29
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В Чорному морі фіксують ворожі ракетоносії: який можливий залп "Калібрів" Фото: в Чорному морі фіксують російські кораблі-носії ракет "Калібр" (t.me/nexta_live)
Автор: Володимир Костирін

РФ вивела сьогодні вранці, 24 листопада, в акваторію Чорного моря шість кораблів на бойове чергування. Три з них є носіями крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Військово-морських сил ЗСУ.

У військовому відомстві уточнили, що ці три ракетоносії противника в Чорному морі у разі атаки здатні випустити загальним залпом до 6 "Калібрів".

Разом з тим в Азовському морі корабельне угруповання ворога не спостерігається.

Крім того, поінформували у ВМС ЗСУ, в Середземному морі російські кораблі також відсутні.

В Чорному морі фіксують ворожі ракетоносії: який можливий залп &quot;Калібрів&quot;

Також у військовому командуванні розповіли, що за добу в інтересах країни-агресора РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 4 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор,
  • до Азовського моря - 5 суден, з них 3 рухалось з протоки Босфор.

Нагадаємо, вчора вранці, 23 листопада, в Чорному морі фіксували 6 кораблів РФ, які були носіями "Калібрів" із загальним залпом до 23 ракет.

Така сама кількість ракетоносіїв РФ спостерігалася в Чорному морі й добою раніше, 22 листопада. А 21 листопада в акваторії Чорного моря було 5 ракетоносіїв ворога загальним залпом до 28 "Калібрів".

Додамо, в середині листопада речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що ефективність ракет "Калібр", якими РФ атакує Україну, суттєво знизилася.

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