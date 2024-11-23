РФ тримає у Чорному морі 20 кораблів, серед них є носії "Калібрів": який залп
Станом на 06:00, 23 листопада, в акваторії Чорного моря перебувають два десятки російських кораблів. Частина із них є носіями крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.
Зокрема, військові зафіксували у Чорному морі 20 ворожих кораблів. З них 6 є носіями крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 23 ракет.
Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Проте 2 судна росіян зафіксовано у Середземному. Одне з них є носієм "Калібрів" із загальним залпом до 16 ракет.
Також у ВМС ЗСУ додали, що за добу в інтересах країни-агресора Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 0 суден;
- до Азовського моря - 6 суден з них 0 рухалось з протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - резюмували військові.
Кораблі РФ із ракетами "Калібр" у Чорному морі
Нагадаємо, що через приблизно кілька тижнів, на початку листопада, військові знову почали фіксувати ворожі кораблі з "Калібрами" в Чорному морі.
Відтоді противник постійно тримає судна в морі, які є ракетоносіями і не тільки.
Зокрема, вчора в акваторії Чорного моря зафіксували аж 28 кораблів, з яких 6, як і сьогодні, були носіями "Калібрів" загальним залпом до 23 ракет.
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