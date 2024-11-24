В Черном море фиксируют вражеские ракетоносители: какой возможен залп "Калибров"

РФ вывела сегодня утром, 24 ноября, в акваторию Черного моря шесть кораблей на боевое дежурство. Три из них являются носителями крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram -канал Военно-морских сил ВСУ.

В военном ведомстве уточнили, что эти три ракетоносителя противника в Черном море в случае атаки способны выпустить общим залпом до 6 "Калибров".

Вместе с тем в Азовском море корабельная группировка врага не наблюдается.

Кроме того, сообщили в ВМС ВСУ, в Средиземном море российские корабли также отсутствуют.

Также в военном командовании рассказали, что за сутки в интересах страны-агрессора РФ проход по Керченскому проливу совершили: