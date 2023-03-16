У Чорному морі фіксують нетипову активність російських кораблів, - Гуменюк

"Ми ретельно спостерігаємо за корабельним угрупованням в Чорному морі і за діями ворога. Зафіксована нетипова активність та кількість корабельного угруповання. Наразі в Чорному морі перебуває 20 одиниць, серед яких 4 ракетоносії, один з них підводний, 28 ракет по максимуму можуть бути споряджені для запуску", - сказала вона.

На питання про те, чи пов'язана активність ворога з недавнім інцидентом зі збиттям американського дрона Гуменюк відповіла, що Росія намагається максимально продемонструвати свою присутність у Чорному морі.

"Вони намагаються розосереджуватися, максимально покриваючи театр морських дій в Чорному морі і намагаючись приховувати свої дії від нас", - додала речниця.

Раніше ми повідомляли, що Росія станом на ранок вивела у Чорне море 4 ракетоносії.

Нагадаємо, російський винищувач Су-27 збив американський дрон MQ-9 Reaper, який вів розвідку в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Детальніше про інцидент з дроном MQ-9 Reaper - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.