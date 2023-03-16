Ракетна небезпека. Братчук розповів, скільки носіїв "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі
Фото: Росія тримає у Чорному морі 4 судна-носії крилатих ракет "Калібр" (Скриншот із відео)
Російські окупанти вранці четверга, 16 березня, вивели у Чорне море декілька суден із крилатими ракетами "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.
"Ситуація у морі без змін - 4 ракетоносія ворога продовжують чатувати", - зазначив прессекретар ОВА.
Братчук також вказав, що в акваторії та на узбережжі існує мінно-вибухова небезпека, водночас наголосивши, що купатися у чорноморських водах заборонено.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вже випустили по Україні понад 5 000 ракет і понад 1 тисячу дронів-камікадзе.
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