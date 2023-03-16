Ракетна небезпека. Братчук розповів, скільки носіїв "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі

Російські окупанти вранці четверга, 16 березня, вивели у Чорне море декілька суден із крилатими ракетами "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"Ситуація у морі без змін - 4 ракетоносія ворога продовжують чатувати", - зазначив прессекретар ОВА. Братчук також вказав, що в акваторії та на узбережжі існує мінно-вибухова небезпека, водночас наголосивши, що купатися у чорноморських водах заборонено.