В Черном море фиксируют нетипичную активность российских кораблей, - Гуменюк

"Мы тщательно наблюдаем за корабельной группировкой в Черном море и за действиями врага. Зафиксирована нетипичная активность и количество корабельной группировки. Сейчас в Черном море находится 20 единиц, среди которых 4 ракетоносителя, один из них подводный, 28 ракет по максимуму могут быть снаряжены" ", – сказала она.

На вопрос о том, связана ли активность врага с недавним инцидентом со сбитым американским дроном Гуменюк ответила, что Россия пытается максимально продемонстрировать свое присутствие в Черном море.

"Они пытаются рассредоточиваться, максимально покрывая театр морских действий в Черном море и пытаясь скрывать свои действия от нас", - добавила спикер.

Ранее мы сообщали, что Россия по состоянию на утро вывела в Черное море 4 ракетоносителя.

Напомним, российский истребитель Су-27 сбил американский дрон MQ-9 Reaper, который вел разведку в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Подробнее об инциденте с дроном MQ-9 Reaper - в материале РБК-Украина.

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