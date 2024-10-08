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В Чорному морі фіксують 7 носіїв "Калібрів" ворога, - ВМС

Фото: РФ вивела у Чорне море кораблі-носії крилатих ракет "Калібр" (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

В акваторії Чорного моря сьогодні вранці, 8 жовтня, фіксують перебування 16 кораблів, які Росія вивела на бойове чергування. З них 7 суден є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Військові зазначили, що дане корабельне угруповання країни-агресора у разі завдання ракетної атаки здатне випустити загальним залпом до 48 "Калібрів".

Між тим в Азовському морі російські кораблі наразі не спостерігаються.

Крім того, за даними українським ВМС, в Середземному морі зараз знаходяться 2 кораблі РФ, з яких 1 судно є носієм "Калібрів" загальним залпом до 4 крилатих ракет.

Також у ВМС ЗСУ передали, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою до Азовського моря здійснили два судна, які рухались з протоки Босфор.

Як повідомлялося раніше, вчора вранці, 7 жовтня, в Чорному морі фіксували чотири російські носії "Калібрів" загальним залпом до 24 ракет.

Додамо, за словами експерта з авіації Анатолія Храпчинського в коментарі РБК-Україна, Росія може частіше використовувати для ударів по Україні ракети "Калібр", ніж Х-101.

Також нагадаємо, в липні представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що росармія будує уніфіковані пускові установки для "Калібрів" та "Оніксів", оскільки Україна має високий відсоток збиття ворожих ракет.

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