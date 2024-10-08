В Чорному морі фіксують 7 носіїв "Калібрів" ворога, - ВМС

Військові зазначили, що дане корабельне угруповання країни-агресора у разі завдання ракетної атаки здатне випустити загальним залпом до 48 "Калібрів".

Між тим в Азовському морі російські кораблі наразі не спостерігаються.

Крім того, за даними українським ВМС, в Середземному морі зараз знаходяться 2 кораблі РФ, з яких 1 судно є носієм "Калібрів" загальним залпом до 4 крилатих ракет.

Також у ВМС ЗСУ передали, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою до Азовського моря здійснили два судна, які рухались з протоки Босфор.