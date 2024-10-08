В Чорному морі фіксують 7 носіїв "Калібрів" ворога, - ВМС

В акваторії Чорного моря сьогодні вранці, 8 жовтня, фіксують перебування 16 кораблів, які Росія вивела на бойове чергування. З них 7 суден є носіями крилатих ракет типу "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).
Військові зазначили, що дане корабельне угруповання країни-агресора у разі завдання ракетної атаки здатне випустити загальним залпом до 48 "Калібрів".
Між тим в Азовському морі російські кораблі наразі не спостерігаються.
Крім того, за даними українським ВМС, в Середземному морі зараз знаходяться 2 кораблі РФ, з яких 1 судно є носієм "Калібрів" загальним залпом до 4 крилатих ракет.
Також у ВМС ЗСУ передали, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою до Азовського моря здійснили два судна, які рухались з протоки Босфор.
Як повідомлялося раніше, вчора вранці, 7 жовтня, в Чорному морі фіксували чотири російські носії "Калібрів" загальним залпом до 24 ракет.
Додамо, за словами експерта з авіації Анатолія Храпчинського в коментарі РБК-Україна, Росія може частіше використовувати для ударів по Україні ракети "Калібр", ніж Х-101.
Також нагадаємо, в липні представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що росармія будує уніфіковані пускові установки для "Калібрів" та "Оніксів", оскільки Україна має високий відсоток збиття ворожих ракет.
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