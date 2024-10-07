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Росія вдвічі збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі, - ВМС ЗСУ

Понеділок 07 жовтня 2024 07:30
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Росія вдвічі збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі, - ВМС ЗСУ Фото: корабель РФ у морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі. Сьогодні їх у два рази більше, ніж минулого дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил (ВМС ЗСУ).

Зокрема, станом на 06:00, 7 жовтня, в Чорному морі перебуває 4 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Водночас в Азовському морі кораблі ворога відсутні. Проте зафіксовано 3 ворожі судна в Середземному морі, з яких 2 є носіями "Калібрів" в можуть мати загальний залп до 20 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 6 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

У ВМС додали, до Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Росія вдвічі збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі, - ВМС ЗСУ

Нагадаємо, минулої доби в акваторії Чорного моря перебувало два кораблі РФ, які були носіями "Калібрів" загальним залпом до 8 ракет. В Азовському морі, як і сьогодні, ракетоносіїв не було. Проте вони перебували у Середземному морі. Із 3 кораблів, 2 були носіями ракет типу "Калібр" загальним залпом до 20 ракет.

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