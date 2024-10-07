РФ частіше битиме по Україні "Калібрами", ніж ракетами Х-101: експерт назвав причину
Росія може частіше використовувати для ударів по Україні ракети Калібр, ніж Х-101. Ворог мав можливість накопичити велику кількість "Калібрів".
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив експерт з авіації Анатолій Храпчинський.
Експерт звернув увагу, що росіяни постійно виводять у море ракетоносії, щоб створити загрозу атак.
При цьому вчора, 6 жовтня, на тлі наближення дня народження російського диктатора Володимира Путіна росіяни виводили в море сім ракетоносіїв для психологічного тиску, оскільки Україна чекала на удар.
На думку Храпчинського, зараз "є певні питання" щодо запасів у росіян ракет Х-101/555.
"Щодо "Калібрів", то вони свого часу за рахунок втрати великої кількості носіїв змогли накопичити даний тип ракет. Тому цілком ймовірно, що найближчим часом ми бачитимемо більше застосування "Калібрів", ніж крилатих ракет класу Х-101", - додав він.
Що передувало
Нагадаємо, вчора, 6 жовтня, стало відомо, що росіяни виводять у Чорне море додаткові ракетоносії.
При цьому ще в липні спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що росіяни будують уніфіковані пускові установки для "Калібрів" та "Оніксів".
До речі, останній масований удар росіян по Україні відбувся 27 серпня. Тоді ворог застосував для атаки 10 ракет та 85 дронів-камікадзе.
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